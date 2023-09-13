ВСУ обстреляли белгородский поселок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке киевского режима на приграничный поселок в Валуйском городском округе. Никто из жителей не пострадал.
«Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах: выбиты окна», – написал губернатор в телеграм-канале.
На месте происшествия уже работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты обследуют повреждения от обстрела.
Накануне под огонь с украинской стороны попал Грайворонский городской округ. Местные жители не пострадали. Были повреждены два частных дома и газопровод.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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