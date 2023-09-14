Мошенники запустили схему с «обновлением» счетов для повышения дохода

Мошенники запустили новую схему для обмана россиян: они предлагают «обновить» счет, чтобы получить повышенный процент доходности. Чтобы добиться доверия клиентов, злоумышленники также предлагают застраховать деньги от мошенников.

Специалисты ВТБ выяснили, что клиентам звонят и пишут в мссенджерах якобы от имени банка, сообщаяя о подозрительных операциях со счетом. Мошенники присылают гражданам поддельные документы с логотипом и печатью банка, чтобы завоевать доверие.

«Лжебанкиры рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше тысячи рублей за счет «резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу», – цитируют сообщение банка «Известия».

Если гражданин соглашается, его просят перевести деньги на якобы безопасный счет для активации обновленного счета. Так мошенники выманивают средства у клиентов.

В ВТБ напомнили, что при любых подозрительных операциях счет блокируют, никакого «обновления» не нужно. Также сотрудники банка никогда не связываются с клиентами учреждения через мессенджеры.

Напомним, мошенники изменили схему обмана, чтобы красть деньги не одного человека, а целых семейств. У первого, кто попался на их уловки, выспрашивают контакты родных и знакомых якобы для их защиты.

Москва, Наталья Рязанова

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