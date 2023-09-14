Мужчина погиб при обстреле спиртзавода в Курской области

Киевский режим обстрелял посёлок Тёткино в Курской области. Попадания пришлись на территорию спиртзавода и привели к смерти рабочего, сообщил губернатора региона Роман Старовойт.

«Зафиксированы прилёты в район спиртзавода в Глушковском районе. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», – говорится в телеграм-канале главы области.

Дважды за день под обстрел с украинской стороны попало село Гордеевка Кореневского района. В результате 19 прилетов поселение осталось без воды и света.

При первом обстреле зафиксировано девять попаданий, в том числе нарушившее водоснабжение. Во время второго обстрела насчитали 10 прилетов.

«К счастью, пострадавших нет. В населенном пункте повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», – заверил губернатор.

ВСУ дважды обстреляли город Рыльск 12 сентября. Все жители целы, повреждены только здания на центральной улице.

Курск, Наталья Рязанова

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