Еще один курянин пострадал при обстреле ВСУ

Киевский режим вновь обстрелял приграничные села в Курской области. В результате пострадал один мирный житель.

Посёлок Тёткино попал под огонь с украинской стороны второй раз за день. Также прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовка, поселке Краснооктябрьский, рассказал губернатора региона Роман Старовойт.

«ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее при обстреле спиртзавода в посёлке Тёткино погиб рабочий. Мужчина умер до приезда сокрой помощи.

Курск, Наталья Рязанова

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