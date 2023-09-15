В Ярославле неизвестные обстреляли рейсовые автобусы

Неизвестные обстреляли рейсовые автобусы в Ярославле. Никто из пассажиров не пострадал. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по региону.

ЧП случилось вечером 14 сентября в Дзержинском районе города. Неизвестные обстреляли автобусы маршрутов 58 и 97с, в салоне которых находились пассажиры. Нападавшие использовали предмет, используемый как оружие, но полиция пока не установила, какой именно.

«Пассажиры не пострадали. Причинен ущерб автобусам ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», – рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В полиции заверили, что нападавших уже ищут.

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Ярославль, Наталья Рязанова

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