Россия отправила в Ливию самолет с гуманитарной помощью

Россия отправила в Ливию гуманитарную помощь. Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского с грузом палаток и комплектов для работ в зоне ЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков распорядился отправить гуманитарный груз по решению президента РФ Владимира Путина и правительства, сообщили в пресс-службе министерства.

«Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию. На борту палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС», – перечислили в МЧС.

Ураган «Даниэль» вызвал мощное наводнение на востоке Ливии. Число погибших достигло 11 300 человек, судьба еще как минимум 10 тыс. человек неизвестна. Ливия уже приняла помощь от Катара и Египта, Турция отправила к пострадавшую страну несколько самолетов с гуманитарной помощью.

Москва, Наталья Рязанова

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