Число случаев стрельбы в школах США удвоилось за год

Случаи стрельбы в американских школах участились в два раза в 2021-2022 учебном году по сравнению с годом до этого. Их число выросло до 188, пишет портал Axios со ссылкой на данные Национального центра по статистике в области образования.

В 2020-2021 учебном году инцидентов со стрельбой в школах было 93. Это число стало рекордом за все предшествующие годы. В 2021-2022 учебном году количество инцидентов выросло более чем в два раза, до 188.

Чаще всего стрельба случалась из-за конфликтов между учениками и незаконной деятельности учащихся, но были и инциденты со случайными выстрелами из оружия, которое школьники проносили на занятия.

Ранее власти нескольких штатов отметили, что школьники стали чаще пропускать занятия. Некоторые ученики отсутствовали на уроках треть учебного времени.

Аналитики спрогнозировали, что к концу года число массовой стрельбы в Штатах может установить антирекорд. За 227 дней 2023 года уже произошло 443 случая массовой стрельбы и 28 массовых убийств.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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