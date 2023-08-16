В США число случаев массовой стрельбы может достичь очередного антирекорда

В США происходит в среднем два случая массшутинга в день. Если ситуация не изменится, к концу года страна может достичь очередного антирекорда. Об этом сообщает портал Gun Violence Archive.

По данным аналитиков, за 227 дней 2023 года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия. Кроме того, к нынешнему дню в стране произошли уже 28 массовых убийств.

В прошлом году на ту же дату произошли 414 случаев массшутинга, 19 массовых убийств, а в 2021 году, когда было зафиксировано 688 таких инцидентов – максимум за десятилетие – к середине августа произошли 433 случая массовой стрельбы и 18 массовых убийств. По подсчетам экспертов, если нынешняя динамика сохранится, то к концу года в США могут произойти более 700 таких эпизодов.

Администрация президента Джо Байдена объявила борьбу с «эпидемией вооруженного насилия» в качестве одного из основных приоритетов своей работы. Однако пока значительных подвижек в этом процессе не происходит. В текущем году от огнестрельного оружия в США уже погибли более 11 тысяч человек, из них около 1100 детей и подростков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»