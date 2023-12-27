В США за год произошло рекордное число случаев массшутинга

В США зафиксировали максимальное число массовых убийств всю новейшую американскую историю. В 2023 году было совершено более 40 случаев массшутинга, жертвами которых стали более 200 человек.
Под понятие массового убийства подпадают инциденты, в которых погибли четыре или более человека, не считая нападавшего. Этот год стал рекордным как количеству совершенных преступлений, так и по количеству жертв, передает The Messenger.
Наибольшее число погибших зафиксировано в январе – 43 человека. Самым смертоносным стало нападение в Льюистоне в штате Мэн. Тогда бывший инструктор по стрельбе убил 22 человека и ранил более 50.
По меньшей мере четверть массовых убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, в этом году произошла в общественных местах.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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