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Среда, 27 декабря 2023, 08:21 мск

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В США за год произошло рекордное число случаев массшутинга

В США зафиксировали максимальное число массовых убийств всю новейшую американскую историю. В 2023 году было совершено более 40 случаев массшутинга, жертвами которых стали более 200 человек.

Под понятие массового убийства подпадают инциденты, в которых погибли четыре или более человека, не считая нападавшего. Этот год стал рекордным как количеству совершенных преступлений, так и по количеству жертв, передает The Messenger.

Наибольшее число погибших зафиксировано в январе – 43 человека. Самым смертоносным стало нападение в Льюистоне в штате Мэн. Тогда бывший инструктор по стрельбе убил 22 человека и ранил более 50.

По меньшей мере четверть массовых убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, в этом году произошла в общественных местах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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