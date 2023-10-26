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Суббота, 28 октября 2023, 02:31 мск

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Массшуттинг в США: 22 человека убиты, более 50 ранены

В США вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, 22 человека погибли, еще более 50 получили ранения. Нападавшего удалось задержать, не исключается, что стрелявших могло быть несколько.

Случай массшутинга произошел в городе Льюистон, штат Мэн, передает FOX news. Сначала мужчина открыл огонь в баре, затем в магазине и боулинге. Он передвигался по городу на автомобиле.

Позже стало известно о задержании подозреваемого. Им оказался 40-летний Роберт Кард. В прошлом он был инструктором по огнестрельному оружию, а в настоящее время числился в запасе армии США. По некоторым данным, мужчина страдал ментальным расстройством и недавно покинул психиатрическую лечебницу.

В полиции не исключают, что у убийцы могли быть сообщники. Полиция выясняет мотивы преступника.

Отмечается, что этот случай массовой стрельбы уже стал самым крупным по числу жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. Точное число погибших и раненых устанавливается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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