В США с начала года произошли 30 случаев массшутинга

Инцидент в Калифорнии, где жертвами стрельбы стали шесть человек, стал тридцатым случаем массшутинга в США с начала года. Об этом сообщает Gun Violence Archive.

По данным портала, с начала года в Соединенных Штатах происходят в среднем по два случая массовой стрельбы в день. Так накануне во Флориде огнестрельные ранения получили восемь человек во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга младшего.

Стоит отметить, что ранее президент США Джо Байден назвал приоритетом администрации борьбу с «эпидемией вооруженного насилия». Однако значительных подвижек в этом процессе, несмотря на предпринимаемые усилия, не происходит.

Американские власти утверждают, что ужесточают ответственность за неправильное хранение оружия. При этом на минувшей неделе шестилетний ребенок в штате Виргиния стрелял в учительницу из пистолета своей матери, передает РИА «Новости».

Прошлым летом Байден подписал закон, ужесточивший проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, он также поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи. Подобную норму приняли впервые за 30 лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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