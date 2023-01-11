В США в результате стрельбы погибли три человека

В США неизвестные открыли стрельбу и убили троих мужчин, еще один был госпитализирован. Мотивы преступников неизвестны. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел на северо-востоке Филадельфии в штате Пенсильвания. Неподалеку от средней школы Линкольна остановился микроавтобус, из которого вышли вооруженные люди и открыли огонь.

Жертвами стали юноши 18 и 19 лет, а также 24-летний молодой человек, который успел забежать в дом, но от полученных ранений скончался. Еще один пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как критическое.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили более 50 гильз. Подозреваемым удалось скрыться, их разыскивает полиция. В данный момент нет информации о том, что послужило поводом для нападения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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