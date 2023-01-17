В США шесть человек стали жертвами стрельбы в жилом районе

Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском городе Гошен в США. Среди убитых 17-летняя местная жительница и ее полугодовалый сын, пишет Associated Press.

Когда полиция прибыла по сообщению о выстрелах, они нашли трех погибших прямо на улице, около дома. Еще двух погибших и одного раненого мужчину обнаружили внутри. Единственный выживший умер в больнице.

В доме проживали несколько поколений одной семьи, включая 17-летнюю внучку и ее шестимесячного сына.

Полиция подозревает, что убийства не были случайностью: неделей ранее в том же доме проводился обыск на предмет хранения наркотиков. Правоохранители разыскивают как минимум двух стрелков.

На северо-востоке Филадельфии неизвестные открыли стрельбу и убили трех мужчин, еще один был госпитализирован. Инцидент произошел неподалеку от средней школы.

Гошен, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»