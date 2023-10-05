В США 11-летний мальчик выстрелил в детей из-за пачки чипсов

В американском штате Флорида ребенок выстрелил в обидчиков из-за пачки чипсов. Об этом сообщает Washington Post.

Конфликт произошел между школьниками 11 и 13 лет. Подростки отобрали у мальчика чипсы, в ответ он взял в машине пистолет матери и выстрелил в убегавших детей.

В результате один из них получил ранение в спину, пуля прошла навылет и задела руку другого ребенка. Пострадавшему сделали операцию, его жизни ничего не угрожает. Второму раненому также оказали медицинскую помощь.

Стрелявшему школьнику предъявили обвинение, в отношении его матери, которая держала пистолет в открытом доступе, возбудили уголовное дело.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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