В Таиланде подросток застрелил трех человек в торговом центре

Полицейские задержали подростка, который открыл стрельбу в торговом центре в Таиланде. В результате нападения погибли три человека, еще не менее четырех были ранены.

Как ранее сообщал «Новый День», инцидент со стрельбой произошел в одном из самых оживленных ТЦ Бангкока Siam Paragon. В соцсетях появились видео, на которых люди в панике выбегали из здания. Также было опубликовано фото предполагаемого преступника, на кадре – молодой человек в камуфляжных штанах и с двумя пистолетами в руках.

Позже стало известно, что стрельбу открыл 14-летний подросток. Его удалось задержать, мотивы его поступка выясняются. Кроме того, полицейские устанавливают, где юноша достал оружие. Предположительно, он его украл.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. Среди пострадавших есть один иностранец, его гражданство не уточняется.

Бангкок, Зоя Осколкова

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