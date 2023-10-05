российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 октября 2023, 10:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США несколько человек пострадали при стрельбе в автобусе

В США трое вооруженных людей открыли огонь в автобусе. В результате ранения получили несколько человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в американском городе Холиок, штат Массачусетс. В автобусе произошел конфликт между тремя людьми, завязалась перестрелка.

Были ранены несколько человек, в том числе беременная пассажирка, которая после произошедшего потеряла ребенка. Точное число пострадавших не приводится.

Как сообщили в местной прокуратуре, всех троих подозреваемых задержали. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Клинтон: Вашингтон вынужден бороться с популярностью Путина у американцев / Politico: Киев впал в панику после отставки Маккарти / Трамп отказался занять кресло спикера Палаты представителей США / В США самолет рухнул на жилой дом, два человека погибли / США не выдали визы российской делегации на переговоры «ядерной пятерки» / СМИ: сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией завело США в тупик / Медведев: ЕС уверен, что Украина просуществует до 2030 года / В США женщина попала под колеса беспилотного такси после того, как ее сбил автомобиль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,