В США несколько человек пострадали при стрельбе в автобусе

В США трое вооруженных людей открыли огонь в автобусе. В результате ранения получили несколько человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в американском городе Холиок, штат Массачусетс. В автобусе произошел конфликт между тремя людьми, завязалась перестрелка.

Были ранены несколько человек, в том числе беременная пассажирка, которая после произошедшего потеряла ребенка. Точное число пострадавших не приводится.

Как сообщили в местной прокуратуре, всех троих подозреваемых задержали. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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