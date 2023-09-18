ВСУ трижды за утро обстреляли Курскую область – ранена женщина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Глушковского района со стороны Украины – пострадала женщина.

По информации главы региона, ВСУ дважды за утро понедельника обстреляли Теткино. «Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа», – написал Старовойт в своем телеграм-канале. Также, по его словам, повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.

Позднее губернатор сообщил, что при очередном обстреле поселка со стороны Украины пострадала местная жительница. «С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу», – сообщил Старовойт.

Кроме того, добавил он, из-за прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. Пожарные тушат возгорание.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только будет безопасно, отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Курской области в воскресенье, 17 сентяюря, пострадали три мирных жителя, у одного из них тяжелое ранение.

Курск, Наталья Петрова

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