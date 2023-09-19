Попытка диверсии на железной дороге в Брянской области: злоумышленника ищут

В Брянской области ищут злоумышленника, который попытался устроить диверсию на железной дороге в 9 км от российско-украинской границы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник. Неизвестный вскрыл шкаф с оборудованием и вырвал блок, отвечающий за перевод стрелки.

Инцидент произошел вечером 18 сентября около железнодорожной станции в приграничном поселке Суземка на участке, где ходят только грузовые составы.

Железнодорожники быстро заметили неполадки в работе оборудования и отправили на место специалиста, который заменил блок.

Отмечается, что на движение поездов происшествие не сказалось.

Ранее сообщалось, что в Томске ученик католической гимназии пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Брянск, Наталья Петрова

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