В Воронежской области разбился истребитель Су-34

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Авария произошла неподалеку от поселка Колодезный в Каширском районе Воронежской области. Истребитель разбился во время планового учебно-тренировочного полета. По имеющейся информации, боекомплекта на борту не было.

Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. «Угрозы их здоровью нет», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

После крушения начался пожар. По предварительным данным, причиной падения истребителя стал отказ левой стойки шасси.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»