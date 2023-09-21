В Южной Корее разбился истребитель KF-16

В Южной Корее произошла авария с военным самолетом. Истребитель KF-16 разбился при взлете. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета в городе Сосан на юго-западе страны. Истребитель взлетал с военного аэродрома, как вдруг начал терять высоту.

Летчик успел катапультироваться, он получил травмы при ударе о землю и был госпитализирован.

Отмечается, что самолет упал на территории военной базы, поэтому удалось избежать ущерба гражданским объектам. Для расследования причин произошедшего была сформирована специальная комиссия.

Сеул, Зоя Осколкова

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