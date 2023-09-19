В США потерянный истребитель нашли за 70 км от места катапультирования пилота

Американские военные спустя сутки нашли истребитель F-35B Lighting II, который был потерян во время учебно-тренировочного полета. Неуправляемый самолет пролетел около 70 км.

Накануне стало известно, что во время тестового полета на базе морской пехоты в Южной Каролине возникли трудности, тогда пилот 501-й учебной эскадрильи принял решение о катапультировании. Летчик получил травму и был госпитализирован. Истребитель вместо того, чтобы рухнуть на землю, улетел в неизвестном направлении.

Администрация базы обратилась к местным жителям с просьбой помочь найти потерянный самолет. Сегодня в поле были обнаружены обломки.

Стоит отметить, что истребитель нового поколения F-35 является самым дорогим военным самолетом в мире, его стоимостью составляет около 100 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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