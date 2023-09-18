Американские военные потеряли новейший истребитель F-35B

Американские военные потеряли истребитель F-35B Lighting II. Пилот катапультировался, а самолет улетел в неизвестном направлении.

Как выяснилось, во время тестового полета на базе морской пехоты возникли трудности, тогда пилот 501-й учебной эскадрильи принял решение о катапультировании. Летчик получил травму и был госпитализирован.

Истребитель вместо того, чтобы рухнуть на землю, улетел в неизвестном направлении.

Пресс-служба Объединенной базы Чарльстон опубликовала в соцсетях объявление с обращением к местным жителям. В сообщении говорится, что истребитель F-35B Lighting II был потерян во время учебно-тренировочного полета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении судна, просят связаться с администрацией базы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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