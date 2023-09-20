Под Белгородом женщина пострадала под обстрелом ВСУ

Киевский режим обстрелял приграничные поселения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, когда снаряд попал в ее дом. Три села остались без света.

Село Максимовка Шебекинского городского округа попало под огонь с украинской стороны. Снаряд из ствольной артиллерии попал в частный дом, повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Хозяйку дома осмотрели медики, но она отказалась ехать в больницу.

«Пострадала женщина, в момент прилета она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Также повреждена ЛЭП. Без света остались села Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы начнут ремонт в ближайшее время. Кроме того, ударом выбило окна еще в одном доме.

Было обстреляно село Головчино Грайворонского городского округа. Местные жители не пострадали, повреждения получили только здания и транспорт.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и минитракторе», – сообщил глава региона.

Местные власти продолжают подомовой обход территории. Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Шебекино накануне вечером. Пострадавших и разрушений не было. За предыдущий день четыре района области подверглись атакам с украинской стороны.

Белгород, Наталья Рязанова

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