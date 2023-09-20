До пяти выросло число жертв взрыва газа в Балашихе – погибли два спасателя

Два спасателя погибли в результате повторного обрушения перекрытий в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Сотрудники МЧС продолжают доставать людей из-под обломков, сообщила пресс-служба министерства.

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре спасателя, они переданы медикам. К сожалению, при повтором обрушении два спасателя погибли», – говорится в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка. Спасатели пытались пробиться к ним, когда перекрытия рухнули во второй раз.

Пока людей из пострадавшего дома разместили в местном доме культуры. Им выдали сухой паек и горячий чай. Рядом организовали три пункта временного размещения. Власти готовы разместить людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока дом будут проверять на безопасность и пригодность для проживания.

«Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Сейчас в первые три подъезда дома зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется. Проверим и прилегающие подъезды, убедимся, что повреждения не пойдут дальше. Сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах», – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Утром 20 сентября взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома в Балашихе. Перекрытия третьего, четвертого и пятого этажей рухнули. Предварительно, повреждены порядка 10 квартир.

Балашиха, Наталья Рязанова

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