Один белгородец погиб, один ранен при обстреле ВСУ

Один человек погиб, один пострадал при обстреле Шебекинского городского округа с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Село Максимовка подверглось повторному обстрелу ВСУ. Прилеты пришлись по жилому району и дороге.
«Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Еще один мужчина пострадал. Он тоже двигался по трассе в момент обстрела. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей», – написал губернатор в телеграм-канале.
Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу, оказывая необходимую помощь. На месте раненым займутся врачи.
Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
Также при обстреле повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.
Ранее днем выпущенный ВСУ снаряд попал в жилой дом. Хозяйка дома получила контузию.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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