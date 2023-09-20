Один белгородец погиб, один ранен при обстреле ВСУ

Один человек погиб, один пострадал при обстреле Шебекинского городского округа с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Село Максимовка подверглось повторному обстрелу ВСУ. Прилеты пришлись по жилому району и дороге.

«Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Еще один мужчина пострадал. Он тоже двигался по трассе в момент обстрела. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей», – написал губернатор в телеграм-канале.

Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу, оказывая необходимую помощь. На месте раненым займутся врачи.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Также при обстреле повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.

Ранее днем выпущенный ВСУ снаряд попал в жилой дом. Хозяйка дома получила контузию.

Белгород, Наталья Рязанова

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