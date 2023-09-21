В Орловской области сбиты два дрона, пытавшиеся атаковать объекты ТЭК

Два беспилотника ВСУ в ночь на четверг, 21 сентября, пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, дроны обезврежены.

«По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», – написал глава области в своем телеграм-канале.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ситуация находится под контролем, добавил Клычков.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило об отражении атак украинских беспилотников самолетного типа на Курскую, Белгородскую и Орловскую области и Крым. Силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и территорией Крыма 19 дронов. По одному беспилотнику было сбито над Курской, Белгородской и Орловской областями, отметили в ведомстве.

Орел, Наталья Петрова

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