Российские спасатели подняли из воды 80 тел погибших в Ливии за сутки

Российские спасатели за сутки подняли из воды 80 тел погибших в результате наводнения после урагана «Даниэль» в Ливии. Судьба по меньшей мере 9000 человек до сих пор остается неизвестной.

С начала работ в Дерне россияне достали из воды более 110 тел погибших, из них 80 – только за минувшие сутки. Работать сложно, поскольку на дне лежат смытые в океан машины, части разрушенных домов, а на поверхности плавает мусор.

До берега добирались на больших плавсредствах, потом пересаживались в маленькие лодки. С берега тела поднимали при помощи альпинистского снаряжения. Операцию осложняли боковой ветер и сильное течение, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС России разделились на несколько групп и работали совместно с турецкими спасателями, в том числе в 25 км от города. Ливийская армия отправила 10 тыс. военных на разбор завалов и поиск погибших. Одна из поисковых групп накануне нашла порядка 125 тел в затопленной низменности.

По данным военных, 3351 погибший уже был захоронен. Некоторые тела так и не смогли опознать, передает Alsumaria.

До сих пор нет единой статистики погибших и пострадавших. ВОЗ сообщила о 3958 погибших, власти Дерны считают, что около 11 300 горожан погибли. По данным ООН, по меньшей мере 9000 человек все еще считаются пропавшими без вести. Еще 43 059 человек были вынуждены покинуть свои дома, и жители продолжают уходить из Дерны, потому что там не налажено снабжение питьевой водой, сообщает Al Jazeera.

Специалисты уже предупредили о новом кризисе в Ливии – из-за нехватки чистой питьевой воды. Около 150 человек, в их числе 55 детей, заболели диареей, потому что пили грязную воду.

Дерна, Наталья Рязанова

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