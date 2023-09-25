Система ПВО сбила украинские БПЛА в Брянской и Курской областях

Киевский режим пытался атаковать российские территории с помощью беспилотников. Украинские аппараты сбиты над Брянской и Курской областями. Пострадавших нет, повреждены несколько зданий в Курске и районе.

В ночь на 25 сентября средства ПВО с разницей в несколько часов сбили три беспилотника самолетного типа над Брянским и Суражским районами. По данным Минобороны РФ, первая атака произошла около 22:20 мск.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате атаки на Курскую область повреждены несколько жилых домов и административное здание, рассказал глава Курской области Роман Старовойт.

«В Центральном округе Курска есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. В Курском районе выбиты стекла в частном доме», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Старовойт подчеркнул, что никто из мирных граждан не пострадал. Он заверил, что владельцам поврежденных домов помогут восстановить здания.

При обстреле с украинской стороны поселка Суземка Брянской области были повреждены жилые и нежилые здания, автомобиль.

Брянск, Наталья Рязанова

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