ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Система противоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа», – написал он в своем телеграм-канале. Как отметил Гладков, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ подтвердили данную информацию. «25 сентября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее утром, по данным Минобороны, ПВО перехватила два украинских дрона над Курской областью, еще два БПЛА уничтожены над Брянской областью.

По информации главы Курской области Романа Старовойта, в Курске из-за атаки дрона повреждены несколько частных жилых домов и административное здание, выбиты стекла в многоквартирном доме.

В ночь на 25 сентября силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом.

Белгород, Наталья Петрова

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