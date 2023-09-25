Две женщины ранены при обстреле поселка в Белгородской области

Две женщины пострадали при утреннем обстреле ВСУ поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, у одной из женщин легкая контузия, у другой – рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась, добавил Гладков.

Он уточнил, что в результате прямого попадания снаряда разрушена хозяйственная постройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.

На месте работают оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход территории.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон над Грайворонским городским округом Белгородской области.

Белгород, Наталья Петрова

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