Две женщины ранены при обстреле поселка в Белгородской области

Две женщины пострадали при утреннем обстреле ВСУ поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, у одной из женщин легкая контузия, у другой – рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась, добавил Гладков.
Он уточнил, что в результате прямого попадания снаряда разрушена хозяйственная постройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.
На месте работают оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход территории.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский дрон над Грайворонским городским округом Белгородской области.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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