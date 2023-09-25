Мошенники включили в схему обмана защиту и ремонт смартфона

Мошенники запустили новую схему обмана с мнимой диагностикой и защитой смартфонов. Злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и через мобильный банк забирают деньги граждан, предупредили в ВТБ.

Россиянам поступают звонки якобы от службы поддержки банков с предложением бесплатно провести диагностику смартфона, защитить деньги и устройство от мошенников. Многие озабочены цифровой безопасностью, и подобные звонки действуют как «красная лампочка».

Россиянам предлагают перейти по ссылке на качественно сделанный подложный сайт.

«Предлагают выбрать и подключить услуги по безопасности смартфона. Например, защиту средств от телефонных мошенников, качественный ремонт смартфона с гарантией. В случае установки такого приложения или подключения услуги клиент рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством», – предупредили в пресс-службе банка.

Во время подобных звонков мошенники могут как охотиться за данными клиента, так и переводить граждан на фишинговые сайты и приложения.

«Таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента. Мы просим наших клиентов сохранять бдительность, критически оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику», – пояснили в ВТБ.

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждали о новой схеме обмана, при которой маскируют программы удаленного доступа под банковские приложения. Россиян призвали не верить звонкам «сотрудников банков», убеждающих установить новое приложение.

Москва, Наталья Рязанова

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