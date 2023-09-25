Женщина пострадала при обстреле Шебекино

Обстрелы с украинской стороны Белгородской области продолжаются. Ранена женщина, повреждены жилые дома, автомобили, без света остались жители города Шебекино и двух сел.

Женщина получила контузию в результате обстрела Шебекино, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля, линия электропередачи.

«Пострадала женщина, пассажирка автомобиля. Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась», – написал губернатор в телеграм-канале.

Часом ранее мишенью ВСУ стали село Муром Шебекинского городского округа и село Новая Таволжанка. В результате никто не пострадал. В Муроме дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, туда уже выехали оперативные службы. В Новой Таволжанке снаряд при обстреле попал в жилой дом, повреждены еще пять домов.

«Нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», – добавил губернатор.

Ранее утром две женщины пострадали при поселка Уразово Валуйского городского округа. У одной женщины легкая контузия, другой осколком рассекло бровь.

Белгород, Наталья Рязанова

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