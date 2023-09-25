ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью. Предварительно, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, атака произошла около 14:30 мск 25 сентября. Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник уничтожен в районе села Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Часом ранее система ПВО распознала и сбила два беспилотника ВСУ над Белгородском районом. Оба аппарата были самолетного типа.

Ранее днем три человека пострадали в результате атак киевского режима. У двух женщин контузия, у одной рана от осколка на лице.

Белгород, Наталья Рязанова

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