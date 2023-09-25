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Понедельник, 25 сентября 2023, 17:40 мск

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ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью. Предварительно, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, атака произошла около 14:30 мск 25 сентября. Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник уничтожен в районе села Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Часом ранее система ПВО распознала и сбила два беспилотника ВСУ над Белгородском районом. Оба аппарата были самолетного типа.

Ранее днем три человека пострадали в результате атак киевского режима. У двух женщин контузия, у одной рана от осколка на лице.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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