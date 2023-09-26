Американский бизнесмен Илон Маск выступил в защиту России от обвинений в пропаганде по ситуации в канадском парламенте. Он отметил, что не вся неудобная для Запада информация идет из России и является частью пропаганды.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду посетил заседание парламента, где аплодисментами приветствовали бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунку. Вместе со всеми аплодировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Наутро разразился скандал. Трюдо заявил, что не знал о прошлом Хунки в дивизии СС, и обвинил «российскую пропаганду» в том, что разгорелся такой скандал. Спикер палаты общин Энтони Рота взял всю вину за инцидент на себя и извинился.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для телеканала «Россия 24» задалась вопросом, почему мировое сообщество не видит ежедневного «зигования» на Украине и того факта, что многие нацистские преступники стали национальными героями при нынешнем киевском режиме.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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