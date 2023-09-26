Поселок в Белгородской области обесточен после обстрела ВСУ

В результате утреннего артиллерийского обстрела ВСУ поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области часть жителей осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. «Жители поселка частично остаются без света. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», – написал глава области в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Курской области после атаки украинского дрона семь населенных пунктов оказались обесточены.

Белгород, Наталья Петрова

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