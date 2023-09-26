Два белгородских села остались без света из-за обстрела

Село Новая Таволжанка снова стало мишенью для обстрела с украинской стороны, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, но два села частично обесточены из-за повреждения ЛЭП.

«Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под отключение частично попадают абоненты села Новая Таволжанка и села Архангельское», – написал губернатор в телеграм-канале.

В одном из дворов сгорела хозпостройка в результате прилета снаряда. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела, заверил глава региона.

По данным Вячеслава Гладкова, накануне по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских и восемь минометных снарядов. Никто не пострадал, но было прямое попадание в частный дом, повреждена ЛЭП.

Ранее днем часть жителей белгородского поселка Задорожный осталась без электричества в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

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