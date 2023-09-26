Под Курском саперы разряжают неразорвавшиеся снаряды после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о новом обстреле региона с украинской стороны. Одна из мин попала в ЛЭП в селе Попово-Лежачи Глушковского района, некоторые снаряды упали без детонации.
«Одной из пяти минометных мин перебита линия электроснабжения, треть села обесточена. Из жителей никто не пострадал. Также обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он заверил, что аварийные бригады уже начали ремонт оборудования, чтобы вернуть свет в дома.
Утром украинский беспилотник бомбу на электрическую подстанцию в Курской области. Семь населенных пунктов оказались обесточены.
Курск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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