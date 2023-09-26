Пограничники сбили два дрона-камикадзе в Курской области

Военные обезвредили в Курской области два дрона-камикадзе, отправленные в атаку киевским режимом, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников!» – говорится в телеграм-канале губернатора.

Роман Старовойт призвал курян не трогать найденные на земле беспилотники и даже не приближаться к аппаратам. Поскольку были случаи самоликвидации сбитых БПЛА.

Поздним вечером накануне военные сбили четыре украинских беспилотника за полчаса. Все аппараты уничтожены над территорией Курской области.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»