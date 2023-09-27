Белгородца ранило осколками при обстреле ВСУ

Мужчину ранило осколком во время обстрела с украинской стороны села Большетроицкое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший: мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода», – написал губернатор в телеграм-канале.

Других пострадавших нет, но поврежден частный дом. Осколками посекло крышу. Аварийные службы уже работают на месте происшествия. Местные власти проводят подворовой обход.

Накануне два села в Белгородской области оказались частично обесточены из-за повреждения ЛЭП во время обстрела. Пострадавших не было.

Белгород, Наталья Рязанова

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