В Брянской области перехватили украинский БПЛА

Киевский режим попытался атаковать Брянск с помощью беспилотника, но аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирные жители не пострадали.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал глава региона в телеграм-канале.

Минобороны РФ подтвердило факт перехвата украинского беспилотника при попытке атаковать территорию РФ. По данным телеграм-канала Shot, террористическая атака была нацелена на офис компании «Транснефть-дружба».

Ранее в Брянске сбили беспилотник с килограммом взрывчатки. Обломки дрона упали в лесополосе, недалеко от жилого дома.

Брянск, Наталья Рязанова

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