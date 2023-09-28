ПВО сбила третий за день беспилотник ВСУ на подлете к Брянску

Российская система ПВО сбила третий за день украинский беспилотник в районе Брянска, сообщил глава региона Александр Богомаз. Он заверил, что никто не пострадал в результате всех трех попыток киевского режима атаковать.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим защитникам!» – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Часом ранее ВСУ также пытались атаковать Брянскую область с помощью БПЛА, но аппарат был сбит. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Утром средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник, отправленный киевским режимом в атаку на Брянск.

Брянск, Наталья Рязанова

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