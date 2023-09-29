Система ПВО сбила 10 БПЛА в Курской области, но один успел сбросить бомбы

Киевский режим устроил массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников. Система ПВО сумела сбить большую часть дронов над Курской и Калужской областями. Под Курском украинский БПЛА сбросил бомбы на подстанцию и устроил пожар.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа: 10 – на над территорией Курской области и один – над Калужской.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что один дрон успел сбросить две бомбы на подстанцию, обесточив пять населенных пунктов в Беловском районе.

«В слободе Белой украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница», – написал губернатор в телеграм-канале.

Пожарные расчёты уже работают на месте пожара. Бригады энергетиков приступят восстановлению электроснабжения, как только станет безопасно, заверил Старовойт.

Он поблагодарил военных за эффективную работу ПВО, а жителей области – за бдительность. «Хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках. Напомню, из-за опасности самоликвидации сбитых БПЛА не трогайте их обломки, не приближайтесь к ним и не фотографируйте! Расскажите о находке по телефону 112 и дождитесь специалистов», – предупредил глава региона.

Накануне киевский режим трижды за день пытался атаковать Брянск, но российские военные сбивали беспилотники на подлете.

Курск, Наталья Рязанова

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