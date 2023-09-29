Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Киевский режим вновь обстрелял Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Два села в Волоконовском районе остались без света из-за повреждения ЛЭП.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи – временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка», – написал губернатор в телеграм-канале.
Глава региона заверил, что аварийные службы уже прибыли на место происшествия. Вскоре начнутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Ранее днем под огонь с украинской стороны попал Грайворонский городской округ. Были повреждены жилые дома и здание школы.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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