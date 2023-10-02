Снаряд ВСУ рухнул на жилой дом в Белгородской области

Украинский снаряд пробил крышу частного дома в селе Козинка во время обстрела, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Пострадавших нет», – написал он в телеграм-канале.

Сотрудники экстренных служб и местные власти проводит подомовой обход, чтобы уточнить данные о пострадавших и повреждениях.

Накануне украинские войска обстреляли центральный рынок в Шебекино. Три человека были ранены.

Белгород, Наталья Рязанова

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