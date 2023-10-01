ВСУ ударили по центральному рынку Шебекино: есть раненые

Сегодня утром украинские войска обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате чего ранения, по предварительным данным, получили трое местных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода», – уточнили губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела также повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. «Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается», – отметил Гладков.

Белгородская область в последние месяцы ежедневно становится целью атак украинских террористов. Накануне ночью министерство обороны сообщало, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены в воздухе 9 снарядов, которые были выпущены из реактивной системы залпового огня «Ураган». Вместе с тем, по данным губернатора Гладкова, за вчерашний день ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов. Вместе с тем в Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств. Зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним также, что на минувшей неделе пограничники отбили очередную попытку прорыва диверсантов на территорию Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

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