Ночная атака: над Белгородской областью средства ПВО сбили 9 украинских реактивных снарядов

Сегодня ночью украинские войска попытались нанести новый удар по Белгородской области. Как сообщило министерство обороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены в воздухе все 9 снарядов, которые были выпущены из реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.

«Сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что Белгородская область в последние месяцы ежедневно становится целью атак киевского режима. Накануне два села в Волоконовском районе остались без света из-за повреждения ЛЭП после обстрела со стороны Украины. Также ВСУ под удар попало село Дорогощь Грайворонского городского округа, в результате чего были повреждены жилые дома и здание школы.

Днем ранее пограничники отбили атаку украинских диверсантов.

Белгород, Светлана Антонова

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