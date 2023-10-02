Житель Липецка из ревности убил четырехлетнюю падчерицу

Полиция задержала жителя Липецка по делу об убийстве четырехлетней девочки. Следователи подозревают, что мужчина убил падчерицу из ревности к материнской любви.

По данным следствия, вечером 1 октября 31-летни мужчина поссорился с женой из-за детей. Ему казалось, что женщина больше любит дочь от первого брака, чем их общих детей. В разгаре ссоры мужчина ударил падчерицу об пол с такой силой, что девочка разбила голову.

«Прибывшая бригада скорой констатировала смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Подозреваемый задержан», – пояснили в управлении Следственного комитета по Липецкой области.

Следователь готовит документы для ареста подозреваемого.

В Воронеже девятимесячная девочка попала в реанимацию после того, как с ней пытался расправиться ее отец. Мужчина нанес ребенку несколько ножевых ранений.

Липецк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»