ВСУ обстреляли промзону в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле с украинской стороны города Шебекино. Целью крупной атаки был завод «Монокристалл».

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал губернатор в своем блоге.

По данным телеграм-канала Mash, киевский режим выбрал целью своей атаки завод «Монокристалл», выращивающий синтетические сапфиры. Кроме прочего, камни используют при производстве электроники.

«ВСУ обстреливают завод «Монокристалл» в городе Шебекино. Было семь прилётов, как минимум один снаряд не разорвался», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ стреляли по Шебекинскому округу из минометов, рассказал Гладков. Никто из мирных жителей не пострадал. Также во время обстрела села Козинка снаряд пробил крышу частного дома.

Белгород, Наталья Рязанова

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