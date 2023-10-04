ПВО сбила 31 украинский беспилотник в центральной России

Российская система ПВО сбила 31 беспилотник, который киевский режим использовал для атаки на российские регионы. Аппараты уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями.

«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки. Над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что над Белгородом и районом работала система ПВО. По его данным, сбитые дроны не причинили разрушений или вреда мирным гражданам.

В Брянской области также никто не пострадал от украинских беспилотников, рассказал глава региона Александр Богомаз. На место падения обломков выезжали экстренные службы. Но позже утром киевский режим обстрелял четыре района в Брянской области, нанеся повреждения нескольким зданиям.

«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. Пострадавших нет, имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек», – написал Богомаз в телеграм-канале.

Накануне киевский режим также использовал кассетные боеприпасы для обстрела поселка в Брянской области.

Москва, Наталья Рязанова

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