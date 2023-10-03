ВСУ обстреляли Брянский поселок кассетными боеприпасами

Киевский режим использовал кассетные боеприпасы для обстрела поселка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Предварительно, никто не пострадал.

«ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек», – написал губернатор в телеграм-канале.

Богомаз заверил, что оперативные и экстренные службы уже занимаются ликвидацией последствий обстрела. Рабочие группы продолжают обследовать поселок.

В ночь на 3 октября над Трубчевским районом области ПВО сбила украинский беспилотник. По данным Минобороны РФ, киевский режим предпринял атаку около 23.30 мск с помощью БПЛА самолетного типа. Губернатор Богомаз сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.

Ранее из-за обстрела с украинской стороны в одном из брянских поселков было нарушено энергоснабжение.

В середине сентября Вашингтон одобрил поставки на Украину ракет большой дальности, начиненных кассетными боеприпасами. Поводом для решения стало «удачное» применение ранее поставленных боеприпасов подобного типа.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»